Milan, Leao in panchina perché è apparso svogliato in allenamento (Repubblica)

L’attaccante portoghese è angustiato dalla nota vicenda del rinnovo del contratto. La spiegazione ufficiale è stata la stanchezza

Ieri l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha lasciato Leao in panchina, contro il Sassuolo. La motivazione ufficiale è stata la stanchezza dell’attaccante portoghese. In realtà, scrive Repubblica, Leao era apparso piuttosto svogliato in allenamento, forse angustiato dalla questione del rinnovo di contratto. Pioli ha voluto lanciargli un segnale. Il quotidiano scrive:

“Lo sbilanciamento ha inguaiato la fragile coppia difensiva Kalulu-Gabbia (Tomori era infortunato, Kjaer in forma sommaria). Tatarusanu, incerto sostituto di Maignan, ha completato il quadro. La sorprendente rinuncia in partenza a Leao, segnalato come svogliato in allenamento e angustiato dalla nota vicenda del rinnovo del contratto (la Premier League è in perenne agguato), è ufficialmente avvenuta per stanchezza, il che conferma l’effetto Mondiale sui reduci dal Qatar (salvo l’eterno Giroud), ma è anche specchio della preoccupante condizione atletica generale. I cambi hanno stravolto la formazione, ma stavolta De Ketelaere, tolto nella staffetta con Leao, non era il più colpevole: la sua sostituzione sconfessa la campagna estiva, che nel bel gol finale di Origi ha trovato fuggevole valorizzazione”.

In soli 11 giorni, scrive Repubblica, il Milan ha perso in modo disastroso tre volte, incassando 12 gol in tutto: 3 dall’Inter, 4 dalla Lazio e 5 dal Sassuolo.

“L’addio a Kessié, l’assenza cronica dallo spogliatoio della coscienza critica Ibrahimovic e il lungo infortunio di Maignan stanno pesando assai. «Questa sconfitta somiglia allo 0-5 del 2019 con l’Atalanta a Bergamo», è il parallelo di Pioli, che non è ovviamente a rischio, dato l’ottimo lavoro di questi anni. Lui sottintende che dai guai si può uscire. Però gli ottavi di finale di Champions col Tottenham di Conte, tra due settimane, mettono molta ansia”.

Queste le parole di Pioli nel prepartita, a Sky Sport, sull’assenza di Leao in campo:

“Leao Fuori? Rafa ha giocato tante partite, ha bisogno anche lui di riposo perché ha perso un po’ di brillantezza. Dipende dalle condizioni. Sarà importante per noi a gara in corso”.