L’Inter ha subito più gol di Empoli e Lecce (Libero)

22 gol incassati in 15 gare. I contratti in scadenza di Skriniar e De Vrij non offrono tranquillità, Bastoni ha avuto parecchi acciacchi

L’Inter ha un problema: la difesa. E stasera c’è il Napoli. Ne scrive Libero, con Claudio Savelli.

La distanza di punti – 11 in favore della capolista – è da cercare nella diversa mole di palloni raccolti nella propria porta. All’Inter è capitato 22 volte in 15 gare, un’enormità per una squadra che pretende di competere per lo scudetto, mentre al Napoli 12 volte, una misura più che buona.

L’Inter «crede nella rimonta», secondo le parole di Simone Inzaghi. Ma per farlo davvero non può continuare a incassare reti come una squadra che lotta per non retrocedere: Monza e Sassuolo, 14esima e 15esima, ne hanno subite altrettante, mentre Empoli e Lecce addirittura meno (19 e 17). Le numerose assenze dell’equilibrista Brozovic (nuova lesione, punta alla Supercoppa del 18 gennaio) non hanno aiutato la retroguardia nerazzurra, che però resta sia da sistemare. I contratti in scadenza di Skriniar (la dirigenza non alzerà l’offerta da 6 milioni annui più bonus e aspetta una risposta) e De Vrij non offrono tranquillità, Acerbi sta ben figurando ma non è un giocatore futuribile, Bastoni ha avuto parecchi acciacchi, D’Ambrosio ha diminuito i minuti e Dimarco è stato giustamente dirottato nel ruolo di esterno.

C’è quindi da lavorare dietro per Inzaghi, nonostante faccia gola un reparto d’attacco finalmente al completo: «Ho i quattro attaccanti disponibili, cosa mai successa nel 2022. Lautaro si è allenato, Correa è in crescita, Dzeko e Lukaku hanno lavorato bene».