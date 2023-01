Buttarsi via è la specialità dell’Inter (Gazzetta)

A Monza sono riaffiorati certi limiti dell’Inter inzaghiana: la mediocrità di pensiero, la speculazione sul golletto di vantaggio, il traccheggiamento in attesa della fine

Sulla Gazzetta dello Sport Sebastiano Vernazza analizza il sabato di campionato di Serie A e, in particolare, la prestazione dell’Inter di Simone Inzaghi, che ha pareggiato contro il Monza. Dell’Inter, Vernazza scrive che una delle sue specialità è quella di riuscire sempre a buttarsi via.

“Buttarsi via, la specialità dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha dilapidato a Monza il patrimonio della vittoria di mercoledì contro il Napoli. Un pareggio devastante, praticamente una sconfitta. Due punti gettati, uno spreco che rischia di tagliare fuori l’Inter dalla corsa scudetto. A Monza sono riaffiorati certi limiti dell’Inter inzaghiana: la mediocrità di pensiero, la speculazione sul golletto di vantaggio, il traccheggiamento in attesa della fine. Così si resta impigliati in un pari allo scadere”.

Non può essere l’arbitro l’unico colpevole del pareggio e neppure attaccarlo l’unica soluzione al problema, scrive Vernazza.

“Attaccare l’arbitro per il gol ingiustamente annullato ad Acerbi non può essere la soluzione. L’Inter deve interrogarsi sui due gol subiti ieri in Brianza, inammissibili per una squadra che mira allo scudetto, e sul gioco: il Monza ne ha mostrato uno migliore e ha meritato il pari”.

Il Monza ha pareggiato al 94esimo con colpo di testa di Caldirola quando Simone Inzaghi, con Marotta e Zhang in tribuna, stavano pregustando il successo che avrebbe proiettato l’Inter in lotta scudetto. L’Inter è andata in vantaggio al decimo con Darmian, subito il pareggio di Ciurria, poi il gol di Lautaro su assurdo errore del Monza sulla costruzione dal basso e infine il pareggio di Caldirol. La squadra di Inzaghi sale a 34 punti. Se oggi il Napoli dovesse vincere in casa della Sampdoria, si metterebbe a dieci punti sui nerazzurri.