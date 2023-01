L’ex calciatore Brambati: «Prendevo il Micoren come fossero caramelle»

«Ho timore anch’io, vent’anni fa lo dissi e mi arrivò una lettera della Figc che mi minacciava. L’Anemina, non era dopante, ma non sentivo la fatica»

Dopo Dino Baggio e Raducioiu, adesso è Brambati, ex difensore di Empoli, Torino e Bari, ad esprimere tutte le sue preoccupazione per i farmaci assunti durante gli anni ’90.

Già Dino Baggio aveva dichiarato:

“Bisognerebbe investigare sulle sostanze che abbiamo preso in quel periodo. Il doping c’è sempre stato. Bisogna capire se certi integratori col tempo hanno fatto male. Ho paura anch’io, sta succedendo a troppi calciatori”, facendo poi maggiore chiarezza:

«Chiedo scusa a tutti. Io volevo dire “antidoping”, e non “doping”. È un errore che nasce dalla consuetudine. Noi calciatori, quando andavamo a fare il test nella stanza a fianco dello spogliatoio, dicevamo: “Anche stavolta mi tocca il doping…”. E così questo modo di dire me lo sono portato dietro…».

Poi Raducioiu che pur di essere tranquillizzato, ha chiamato il medico che ai tempi si occupava dei giocatori del Brescia ricevendo come risposta la rassicurazione che si trattavano solo di vitamine e integratori.

Ma il vaso di Pandora lentamente continua ad aprirsi (o a riaprisi, a seconda delle interpretazioni) e con Brambati si ripiomba nell’incubo delle sostanze assunte in quegli anni e vietate qualche anno dopo:

«Ho timore anch’io, vent’anni fa lo dissi e mi arrivò una lettera della Figc che mi minacciava. Io, in una società di cui non faccio il nome, prendevo prima ella partita il Micoren come se fossero caramelle. All’epoca non era proibito, dopo qualche anno è diventato proibitissimo. Prendevo anche l’Anemina, una sostanza non dopante, ma ne avvertivo l’effetto. Non sentivo la fatica, avevo i battiti accelerati e una maggiore prontezza di riflessi».

Una chiara ammissione di colpevolezza quella di Brambati. Oggi quelle sostanze sono vietate, al tempo no. Il Micoren lo prendevano in tanti, si tratta di un analettico respiratorio prescritto in caso di asma o pressione bassa, una sostanza utilizzata per “spezzare il fiato” (iniziare la partita al 100% della propria capacità polmonare).