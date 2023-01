Lewandowski, la Corte Suprema dello Sport conferma la squalifica di tre giornate

Salterà l’Atletico e anche i duelli di campionato contro il Getafe e il Girona. As spiega che la sanzione non riguarda le gare di Supercoppa Spagnola

La Corte Suprema dello Sport va finalmente in fondo alla questione Lewandowski e mantiene la sanzione inflittagli dalla Federazione. Non giocherà contro l’Atletico Madrid. Salterà tre partite di campionato, non quella di Supercoppa, alla quale la sanzione non si applica.

As lo spiega bene. Il quotidiano spagnolo scrive:

“In questo modo e a meno che il Barcellona non faccia ancora appello il polacco non potrà giocare domenica prossima al Metropolitan contro l’Atlético e salterà anche i duelli di campionato contro il Getafe, al Camp Nou, e contro Girona, a Montilivi”.

Sottolinea As che la sanzione non riguarda le gare di Supercoppa Spagnola dove Lewandowski potrà giocare:

“La sanzione non riguarda, quindi, la partita di Supercoppa che si dovrà giocare contro il Betis il 12 gennaio o un’ipotetica finale di quello stesso torneo”.

La Suprema Corte dello Sport non è entrata nel merito fino ad oggi, ma ha negato la sospensione cautelare della sanzione. Il Barcellona, ​​di fronte a questa circostanza, ha portato il caso al tribunale amministrativo centrale numero 2 di Madrid, che con un’ordinanza ha sospeso l’esecuzione totale della pena.

Ora Lewandowski dovrà osservare la sanzione salvo che il Barcelona non decida di impugnare anche la delibera del Tad davanti ai tribunali ordinari.