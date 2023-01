A Napoli la Juventus è una specie di ossessione (Corsera)

Sette punti di vantaggio aiutano a non smarrire il coraggio. Kvaratskhelia cincischia ed è prevedibile, Spalletti fa da chioccia

Il Napoli tiene la Juventus a distanza di sicurezza, 7 punti prima dello scontro diretto di venerdì a Napoli. Sul Corriere della Sera Monica Scozzafava scrive:

La Signora a Napoli rappresenta una specie di ossessione, guardarla da lontano aiuta a riprendere fiducia e soprattutto a tener dritta la barra. A non smarrire il coraggio. Quello che non è mancato ai partenopei a Marassi, grazie anche a un ragazzo che fa il centravanti puro e ha deciso con la leggerezza della sua giovane età di prendere per mano i compagni nel momento più complicato della stagione («sì, mi sento un leader ma qui tutti dobbiamo sentirci importanti», ha detto poi con decisione).

Rispetto al recente passato non può affidarsi ai numeri di Kvara, che pur trovandosi costantemente in tutte le azioni pericolose con la voglia di riprendersi la scena, ha perso la mira: cincischia e diventa prevedibile.

Spalletti, a fine gara, e come mamma chioccia difende tutti i suoi giocatori. «Non dovevamo dimostrare niente a nessuno – irrompe così». E di Kvara dice: «Ha giocato una splendida partita, sotto tutti gli aspetti. Ha cercato di trovare sempre il varco».