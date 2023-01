Keylor Navas ha detto sì al Nottingham Forest

L’Equipe: “Navas non è mai stato così vicino a lasciare il Paris Saint-Germain, il club non disdegnerà risparmiare sullo stipendio del portiere”

Secondo l’Equipe il portiere del Costa Rica ha sciolto le riserve e ha accettato di trasferirsi in Premier League al Nottingham Forest, avrebbe già avvisato il Psg. I due club devono ancora concordare i termini del trasferimento.

Il rapporto fra Keylor Navas e il club parigino, con l’arrivo di Donnarumma, si è via via incrinato sempre di più. Con Galtier sulla panchina dei parigini non è andata meglio, anzi. Non ha ancora esordito in questa stagione, né in Ligue 1 né in Champions. Il portiere per via anche di questa situazione è stato più volta accostato al Napoli ma è sempre mancato il rush finale per arrivare ad un accordo completo.

L’Equipe scrive:

“Keylor Navas non è mai stato così vicino a lasciare il Paris Saint-Germain dove è legato fino a giugno 2024. Il portiere della nazionale costaricana (36) ha accettato di passare al Nottingham Forest e ha avvisato i dirigenti dei club inglesi. Dopo aver esitato a lungo, ha finalmente accettato l’offerta del promosso il cui portiere titolare, Dean Henderson, si è recentemente infortunato e rischia di restare indisponibile per diverse settimane.”

Un’altra squadra che si era avvicinata al costaricano era l’Al-Nassr di Ronaldo dopo il pesante infortunio del portiere titolare, l’ex Napoli Ospina, ma Navas declinò l’invito deciso a continuare la sua carriera in Europa per fare ancora la differenza.

Conclude l’Equipe:

“In Inghilterra, Forest e Bournemouth hanno espresso interesse durante questa finestra di mercato, ma è la prima che è stata la più concreta nel suo approccio. Resta ora da trovare un accordo con Parigi. Sarà sotto forma di prestito con opzione di riscatto o di cessione? Le discussioni sono proseguite venerdì. Ma il club della capitale non disdegnerà i risparmi sugli stipendi di Navas (9 milioni di euro lordi all’anno).”

Potrebbero arrivare i fondi per alzare l’offerta per Skriniar oppure per altre operazioni di mercato. Il Psg necessità ancora di un’attaccante dopo l’addio di Sarabia.