Il Qatar vuole il Tottenham (Cbs Sports)

Al Khelaifi ha incontrato la scorsa settimana a Londra Daniel Levy, presidente del Tottenham. Il progetto del Qatar è quello di seguire le orme del Manchester City

Il Qatar vuole seguire il modello saudita del Manchester City. Dopo il grande successo internazionale del Psg adesso il fondo Qatar Sports Investment punta ad acquistare anche il Tottenham. La notizia è lanciata da Cbs Sports. Il presidente Al Khelaifi la scorsa settimana ha incontrato a Londra Daniel Levy, presidente del Tottenham.

“Qatar Sports Investments (QSI), i proprietari del Paris-Saint-Germain, sperano di ottenere investimenti di minoranza in un club di Premier League nel 2023, CBS Sports può rivelarlo in esclusiva. Il presidente del QSI, Nasser Al-Khelaifi, ha incontrato il presidente del Tottenham Daniel Levy all’inizio di questa settimana a Londra per colloqui esplorativi”.

Si tratta di un incontro esplorativo, dunque, non c’è ancora una trattativa vera e propria. Cbs continua scrivendo che l’investimento di Al-Khelaifi non sarebbe alternativo al Psg, ma aggiuntivo.

Il Tottenham, continua il quotidiano,

“nega che qualsiasi discussione abbia avuto luogo”, ma “Cbs Sports ha prove indiscutibili sul fatto che l’incontro tra Qsi e Levy sia avvenuto”.