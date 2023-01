Il Napoli è un rullo compressore (CorSera)

Una macchina quasi perfetta, che può incepparsi soltanto quando, su di giri, perde il controllo. Ma è come se avesse sempre un airbag a protezione

Il Napoli è un rullo compressore, scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. Una macchina quasi perfetta. E quando deraglia un po’ perdendo il controllo perché va su di giri, interviene qualcosa a proteggerla, come è successo ieri. La Roma ha messo in difficoltà la squadra di Spalletti, ma non ci è riuscita, anche se ha lasciato il Maradona a testa altissima, scrive la Scozzafava. Napoli-Roma ieri sera è finita 2-1.

“Un rullo compressore, questo è il Napoli. Una macchina quasi perfetta che può incepparsi soltanto quando, su di

giri, perde il controllo. Ma è come se avesse sempre un airbag a protezione delle manovre azzardate. Succede a Kim che non s’intende con Meret e schiaccia di testa nella sua porta (vuota) il buon vento del Maradona dà alla palla una leggera inversione. Succede a Kvaratskhelia che passa in orizzontale e per pochissimo Abraham non ne approfitta. La Roma stavolta non aspetta, anzi. Se può va a pressare anche alto, tenta in avvio di spaventare la capolista. La innervosisce e le toglie lucidità. Il Napoli è frenetico, scatta. Sembra, a tratti, perdere quella pazienza che è invece un’altra delle virtù che ha acquisito in questa stagione. Ecco spiegati gli errori di Kim e di Kvara”.