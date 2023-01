Il mercato fallimentare del Milan di Maldini

La Gazzetta: «i nuovi arrivati sono un flop. Origi, Adli, Thiaw, De Ketelaere, in quattro hanno giocato 1360 minuti in campionato. Non va meglio con Dest e Vranckx»

Il Milan e il mercato fallimentare di Maldini, se ne occupa la Gazzetta dello Sport che scrive: «i nuovi arrivati sono un flop». Ier di del modello Milan che si è arenato, aveva scritto il Corriere dello Sport.

E ancora:

A partire dall’inserimento degli ultimi rinforzi, che — a giudicare dal rendimento della prima metà di stagione — tali non si sono rivelati. Da Origi ad Adli, da Thiaw a De Ketelaere, i quattro giocatori acquistati a titolo definitivo la scorsa estate hanno messo insieme 1360 minuti in campionato: in quattro non arrivano al minutaggio di Hernandez. Poco utilizzati perché poco incisivi nelle prestazioni del Milan: a oggi, il loro contributo alla causa è ai minimi termini, quasi fallimentare. E lo stesso vale per i compagni sbarcati a Milanello in prestito (vedi Dest e Vranckx).