Il Guardian: «C’è solo il Napoli, le rivali si sono squagliate prima del disgelo primaverile»

José Mourinho aveva detto sabato che la corsa Scudetto era già finita, si era congratulato con Spalletti: “Non voglio essere frainteso… ma il Napoli l’ha vinto il campionato, è suo e se lo merita”. Il punto, scrive nel suo consueto editoriale sul calcio italiano per il Guardian Nicky Bandini, è che ha ragione: “è una valutazione realistica. Non è solo che il Napoli è brillante, ma non ha rivali, ogni sfida si dissolve prima ancora che inizi il disgelo primaverile“.

Il Guardian fa notare che “il Milan, secondo, era già staccato di 12 punti e ha perso 5-2 in casa contro il Sassuolo. Che fine hanno fatto i campioni d’Italia in carica? Quel risultato è arrivato sulla scia del 4-0 della Lazio. Prima c’era stata la sconfitta per 3-0 contro l’Inter in SuperCoppa. Sono senza vittorie da sei partite in tutte le competizioni”. Il Sassuolo, peraltro, al Milan ha segnato più gol di quanti ne avesse segnati nelle precedenti otto partite messe insieme“.

Bandini sottolinea “Charles De Ketelaere alla prima partenza da titolare in quasi quattro mesi ancora una volta non è riuscito a lasciare il segno”. E che se “è troppo presto per liquidare il 23enne come un investimento fallito, i dirigenti del Milan possono certamente essere accusati di aver messo troppe uova nello stesso paniere”.

Poi la rassegna delle (non) rivali del Napoli passa per la Juve che ora deve lottare per non retrocedere, ma è pur vero anche prima della penalizzazione “difficilmente sembrava una squadra in lotta per il titolo”.

“Se non Milan o la Juventus, chi altro dovrebbe sfidare il Napoli per il titolo? L’Inter ha fatto la sua parte quando ha battuto il Napoli ad inizio anno, ma un pareggio con il Monza e la sconfitta contro l’Empoli li ha lasciati indietro di 13 punti”.

Insomma c’è solo il Napoli di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia anche per il quotidiano inglese. Che ha battuto una Roma che “ha reagito in modo ammirevole, opponendosi a un tecnicismo superiore con tenacia provocatoria, un pugile sconfitto che ha tenuto la posizione al centro del ring e ha trovato un modo per scambiare colpi”.

Il gol di Simeone è per il Guardian “un altro promemoria del motivo per cui la capolista sta dove sta: una profondità della rosa senza eguali in campionato”.