Iezzo: «Meret dimostra gara dopo gara di avere tecnica e carattere»

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli. Iezzo si è soffermato sullo scambio Gollini-Sirigu che verrà ufficializzato nelle prossime ore:

«Gollini come vice-Meret? Non cambierà nulla, Alex resta il primo. Sta facendo una stagione davvero incredibile, è uno dei più forti in Europa. Arriverà un altro ragazzo che ringiovanisce il parco portieri, ma l’importante è che non arrivi senza sapere quale sia il suo ruolo. Bisogna evitare inutili dualismi che possono danneggiare Meret. Sirigu? Mi sorprende la sua decisione: è strano lasciare una squadra stratosferica che sta facendo bene in Champions ed è avviata verso lo Scudetto, per andare in una Fiorentina in difficoltà. Col suo addio, il Napoli perde anche un elemento di grande esperienza e di grande utilità nello spogliatoio, sapendo dire la cosa giusta al momento giusto. Il Napoli perde qualcosa da questo punto di vista».

L’ex portiere del Napoli Iezzo parla dell’exploit di Meret e delle sue parate decisive:

«La parata più bella di Meret? Ne ha fatte tantissime, ma sono state tutte importanti. Io mi giocherei quella su Giroud a Milano e quella su Piatek, dove la gara gli era già passata dietro. Sono d’accordo con Spalletti quando ha detto che è stato il migliore in campo. Lo scetticismo su di lui? Molto spesso la gente parla senza l’umiltà e ammettere di aver sbagliato. Sta dimostrando gara dopo gara di avere tecnica e carattere. Non è estroverso, ma ha personalità da vendere, anche nel silenzio».