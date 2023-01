Fernando Santos è il nuovo ct della Polonia, con il favore di Boniek

Fernando Santos ha firmato un accordo fino a dicembre 2023 con opzione di prolungamento automatico in caso di approdo agli Europei.

L’ex commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, ha accettato l’offerta della nazionale polacca ed è diventato il nuovo ct di Lewandowski & Co.

Santos con il Portogallo ha conquistato anche l’Europe del 2016 ma durante il Mondiale del 2022 in Qatar, le prestazioni della nazionale lusitana, così come la gestione del gruppo e di un complicato Cristiano Ronaldo, non sono state sufficienti. Il Portogallo è uscito ai quarti contro un modesto Marocco.

Il presidente della federazione polacca lo ha annunciato anche su Twitter.

Do zobaczenia jutro na konferencji na @PGENarodowy! pic.twitter.com/cJVk8chP3i — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) January 23, 2023

Adesso Fernando Santos è già in Polonia e ha firmato un accordo fino a dicembre 2023 con opzione di prolungamento automatico in caso di approdo agli Europei. La federazione polacca non ha rinnovato il contratto a Czeslaw Michniewicz dopo il Mondiale. La squadra dell’ex ct sembrava svogliata e senza chiare idee se non quella di difendere e ripartire. I biancorossi sono stati eliminati agli ottavi di finale dalla Francia.

L’allenatore, campione d’Europa nel 2016 alla guida dei lusitani, ha vinto la concorrenza del connazionale Paulo Bento (che in Qatar sedeva sulla panchina della Corea del Sud), oltre che diJordi Condome Vladimir Petkovic.

La notizie è stata accolta con favore in Polonia, soprattutto da Boniek nonostante le ultime dichiarazioni. L’ex centrocampista che ha militato anche in Serie A con Juventus e Roma e ha allenato principalmente in Italia prima dell’esperienza da ct del suo paese ha scritto su Twitter:

Caro Mister Fernando bem vindo a Seleccao Polaca, desejo-lhe as maiores felicidades e êxitos desportivos vamos todos fazer com que se sinta em casa e que possa disfrutar tanto pessoalmente como profissionalmente deste novo desafio. Abraço 🇵🇱⚽️ — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) January 23, 2023

“Caro Mister Fernando, benvenuto nella Nazionale Polacca, ti auguro buona fortuna e successo sportivo, facciamo in modo che tu ti senta a casa e che tu possa goderti sia personalmente che professionalmente questa nuova sfida. Abbraccio.”