Di Lorenzo: «Quello che stiamo facendo in questa stagione è un lavoro che parte da lontano»

«Mancano 20 partite, ma dobbiamo continuare a fare le cose che ci hanno permesso di ottenere questo vantaggio in classifica. Abbiamo battuto una grandissima squadra come la Juve. A Milano, come ha detto anche il mister, abbiamo giocato sotto il nostro livello ma ci può stare che dopo un mese e mezzo di stop eravamo rientrati poco in forma»

«Nonostante quella sconfitta, abbiamo subito ripreso la corsa battendo Sampdoria e Juventus e con i bianconeri siamo tornati a giocare il nostro calcio. Quello che stiamo facendo in questa stagione è un lavoro che parte da lontano, Spalletti ci ha dato un’impronta importante in questo anno e mezzo, poi abbiamo inserito giocatori di qualità che permettono al nostro gioco di essere più facile»

Il tuo ruolo in fase di possesso?

«Il mister ci chiede sempre di occupare gli spazi e sapevamo che in quella posizione la Juventus era scoperta quando si difendeva, ho fatto quel che Spalletti mi ha chiesto. L’importante per noi è occupare meglio gli spazi e siamo contenti di aver vissuto questa serata. Sono arrivato in Serie A in ritardo, ma l’esperienza aiuta a crescere e a migliorare una carriera di un giocatore»

«Non mi aspettavo di arrivare a giocare del Napoli, diventare capitano e giocare in Nazionale. Mi sto godendo il momento»