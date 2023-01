Di Lello: «La posizione della Juve si va aggravando, c’è anche la carta Ronaldo»

A Radio Punto Nuovo: «Il Napoli a rischio? Non ci sono stati scambi o triangolazioni nel sistema messo in piedi dalla Juventus».

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Di Lello, ex procuratore aggiunto della Figc. Di Lello ha parlato del caso Juventus e dei punti di penalità che le sono stati inflitti ieri sera. Queste le parole dell’ex procuratore Di Lello sulla Juventus:

«Sono stato tra i primi a pronosticare la stangata alla Juventus, ricevendo tanti insulti da tifosi e pseudo-tali di fede bianconera… Leggendo le carte, avevo compreso che c’erano tutte le condizioni per tutte un provvedimento pesante nei confronti del club e del suo management. È paradossale parlare di complotto, dal punto di vista del diritto sportivo siamo dinanzi ad intercettazioni e prove che confermano il sistema delle plusvalenze».

Secondo l’ex procuratore i bianconeri verranno richiamati al banco degli imputati per la carta Ronaldo:

«Lo scenario dopo questa sentenza? Con ogni probabilità si andrà dinanzi al CONI, ma il Collegio di Garanzia dello Sport non entrerà nel merito della decisione, ne analizzerà soltanto gli aspetti formali. I margini di valutazione saranno limitati, quindi non mi aspetto stravolgimenti dal punto di vista delle penalizzazione. Cosa diversa per febbraio, quando la Juventus verrà chiamata nuovamente al banco degli imputati per la finta rinuncia agli stipendi, con la carta Chiellini e la carta Ronaldo».

Ci saranno ulteriori sanzioni per la Juventus:

«Mi aspetto ulteriori sanzioni per la Juventus, visto che anche qui ci troviamo dinanzi a fatti documentati e i margini per la difesa si prospettano limitati. Vedremo se ci saranno ulteriori punti di penalizzazioni o sanzioni più pesanti. La posizione della Juve, di certo, si va aggravando. Gli ultimi anni non sono stati onorevoli per il club, che non ha fatto bella figura con tanti casi che hanno visto i bianconeri coinvolti».

Continua Di Lello sulla Juventus:

«Le altre società coinvolte nel sistema plusvalenza sono state assolte, visto che sono state messe sotto luce le intercettazioni dei dirigenti della Juventus. Ci sono frasi anche di Agnelli che sono pesate molto. Si parla di slealtà sportiva, che è alla base della sanzione poi giunta. Il caso Ronaldo ha aggravato i deficit di bilancio della Juventus in maniera».

Ci saranno anche delle sanzioni dell’Uefa secondo Di Lello:

«Sanzioni Uefa? Me le aspetto, già dalla Corte d’Appello Federale è arrivato un piccolo assist. Quindi sì, staremo a vedere poi da quale entità».

Il Napoli a rischio? secondo Di Lello no:

«Il Napoli a rischio? Non ci sono stati scambi o triangolazioni nel sistema messo in piedi dalla Juventus. Bisognerà capire se nel tempo arriveranno altre carte dalla Procura di Torino che potrebbero portare ulteriori club ad essere indagati. Ad oggi non sussistono, però, le condizioni per aprire un qualcosa anche sugli azzurri».