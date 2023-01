De Roon: «In Italia la cosa più bella che c’è è vincere con la Juventus»

Alla Gazzetta: «Il Napoli è troppo forte. Gioca a un ritmo diverso dagli altri. Se non vince lo scudetto, vuol dire che ha fallito».

Stasera si gioca Juventus-Atalanta e la Gazzetta dello Sport intervista Marten De Roon. Racconta che nello spogliatoio dice sempre una sola cosa: non c’è cosa più bella, in Italia, che battere la Juventus.

«Non nella chat whatsapp di squadra: lo dico direttamente nello spogliatoio. “Parlando di calcio, in Italia la cosa più bella che c’è è vincere con la Juventus”».

De Roon parla degli obiettivi dell’Atalanta.

«Siamo partiti con diversi giocatori nuovi, concentrati più sul risultato che sul gioco. Ma giocando bene sai che i risultati arrivano; se giochi male, con avversarie più forti o concrete perdi: infatti è successo. Oggi abbiamo un traguardo, abbastanza chiaro credo per tutti: arrivare in Europa. Siamo fra le prime sette e dietro di noi c’è un bel buco: è già importante. Oggi l’obiettivo non può essere la Champions, ma davvero lontano è solo il Napoli: se battiamo qualcuna delle altre cinque possono aumentare le chance, però finora abbiamo vinto solo con la Roma, con le altre abbiamo pareggiato o perso. Dobbiamo avere l’umiltà di dire: c’è chi è più forte di noi. Ma anche la prontezza di fare lo scatto giusto, se si potrà».

A settembre De Roon disse: la candidata numero uno allo scudetto è la Juve. Cosa è successo?

«Che il Napoli è troppo forte, anche in Champions ha massacrato Liverpool e Ajax. Gioca a un ritmo diverso dagli altri e quando la Juve ha provato ad alzare la testa, lo ha aumentato ancora. Se non vince lo scudetto, vuol dire che

ha fallito».

Più bugiarde le otto vittorie di fila o il 5-1 che la Juve ha beccato dal Napoli?

«Il 5-1. La Juve resta una delle squadre più forti del campionato: se vinci otto volte senza subire gol, non è un caso. E’ più un caso prenderne cinque dal Napoli».

Si aspetta più un’avversaria arrabbiata o scossa psicologicamente per quando accade in campo e fuori dal campo? De Roon:

«La Juve reagirà, subito: contro di noi saranno incazzati neri e vorranno rifarsi. Anche per la sconfitta dell’anno scorso».

Dunque come arrivate a Torino? Pericolo euforia o testa più libera? De Roon:

«Con la testa libera mai. Hanno la furbizia di saperti aspettare, si abbassano e ti lasciano giocare. Nona caso spesso vincono, come si dice?, di corto muso: se non li attacchi bene, in contropiede ti ammazzano. Ma ora l’Atalanta è più concreta, equilibrata: dobbiamo saperli rispettare, ma senza aver paura di continuare a cercare il nostro gioco, per vincere. Si può giocare per vincere senza essere presuntuosi, no?».