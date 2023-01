Daspo per i tredici che a Verona avevano aggredito i tifosi del Marocco

Per loro adesso è stato disposto il divieto di accesso all’interno degli impianti sportivi sul territorio nazionale e degli altri stati dell’Unione europea.

Arriva il Daspo dopo l’aggressione ai tifosi del Marocco. I fatti risalgono alla vittoria della nazionale marocchina contro la Spagna durante il Mondiale in Qatar.

Al tempo avevamo riportato i fatti:

«Un raid in piena regola, di razzismo, contro i tifosi del Marocco in festa nelle strade di Verona». Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Un raid che si è scatenato dopo la vittoria ai rigori sulla Spagna da parte del Marocco e che ha avuto come vittime, appunto, i tifosi della squadra africana. Si apprende che un gruppo di persone incappucciate, riconducibili all’estrema destra locale, avrebbero aggredito alcuni ragazzi marocchini a bordo di cinque automobili a Corso Porta Nuova a Verona, scatenando il panico.

Secondo alcuni testimoni, gli aggressori avrebbero usato catene, cinture e manganelli contro le vetture che transitavano in Corso Porta Nuova con i tifosi marocchini a bordo. Tifosi che volevano solo festeggiare un’incredibile vittoria della loro squadra del cuore al Mondiale. Secondo le ricostruzioni, una donna sarebbe rimasta leggermente ferita dalle schegge dei finestrini rotti.

Oggi il questore di Verona ha emesso tredici Daspo per le persone coinvolte nell’aggressione ai marocchini, lo riporta Sky che scrive che si tratta di militanti in gruppi di estrema destra di Verona.

Per loro adesso è stato disposto il divieto di accesso all’interno degli impianti sportivi sul territorio nazionale e degli altri stati dell’Unione europea in occasione di manifestazioni calcistiche, oltre al divieto di accesso nelle zone adiacenti allo stadio Bentegodi e alla stazione di Verona Porta Nuova nelle giornate in cui si svolgono manifestazioni sportive.

Due provvedimenti Daspo hanno durato di 5 anni con obbligo di firma presso la Questura, mentre gli altri provvedimenti impediscono l’ingresso negli impianti sportiva per periodi compresi fra uno e due anni.

Assalto fascista ai caroselli dei tifosi del Marocco a Verona. Uno dei video che registrano il momento dell’aggressione ai tifosi del Marocco. #matrice pic.twitter.com/BHLKPI2Z3X — Alekos Prete (@AlekosPrete) December 7, 2022