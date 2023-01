Il talento georgiano del Napoli è triste. Pesano anche l’infortunio e la sosta. Sta bene fisicamente, ma probabilmente deve liberarsi da qualche paura

Cosa è successo a Kvara? Forse è ancora turbato per il furto dell’auto (CorSera)

Kvara è triste. Il Corriere della Sera titola così il pezzo dedicato al Napoli, a firma di Monica Scozzafava. Il talento georgiano che ha stupito tutti in avvio di campionato è cambiato. Perché? La Scozzafava chiama in causa tre fattori: il furto dell’auto, la lombalgia, la sosta per il Mondiale.

Tornando alla prestazione del georgiano contro l’Inter, mercoledì, il Corriere scrive:

“il volto copertina del Napoli brillante e schiacciasassi di inizio stagione resta velato da una patina di tristezza. Kvara, a San Siro, almeno a sprazzi, ha fatto vedere quello che sa fare ma l’impressione è stata che gli mancassero la forza propositiva e la leggerezza di chi si sente (quasi) invincibile. Atteggiamento che lo ha contraddistinto nella prima parte”.

“Qualcosa è cambiato. Cosa succede al giovane talento partenopeo?”.

Tra le ipotesi, con l’infortunio e la sosta, c’è anche quella relativa al furto: gli ha causato troppo turbamento, paura?

“Tre mesi di stop forzato tra infortunio e sosta per il Mondiale, ma anche il furto dell’auto (ritrovata in poche ore) con i ladri che di notte entrano in casa sua per prendere le chiavi della vettura. Lui subisce il trauma, in silenzio. Decide di lasciare quell’appartamento in zona flegrea e trasferirsi a Posillipo. Parentesi chiusa, certo. Ma poi il riacutizzarsi del dolore alla schiena già patito durante la sfida con il Liverpool: salta le tre partite prima del Mondiale e si rimette in sesto durante le vacanze natalizie. Si allena anche quando va a trovare la sua famiglia a Tbilisi. Sta bene fisicamente, ma ha bisogno di liberarsi probabilmente da qualche paura”.

Il Napoli ha bisogno di Kvara, che forse con qualche gol e una vittoria potrebbe sbloccarsi. Intanto, però, al Napoli serve soprattutto un’inversione di tendenza rispetto all’Inter, quindi, se Kvara non sarà in forma, domani resterà in panchina.

“Il Napoli ha bisogno di lui, come il pane. Vincere e far gol può essere la medicina giusta, Spalletti ci prova a strappargli qualche sorriso, ma se contro la Samp non dovesse essere al top potrebbe anche partire dalla panchina”.