Con la Juve sarà importantissima. No, è stata più importante la Sampdoria

Kvara è in ripresa o è snaturato? Lobotka sembra tornato ai suoi livelli. La vicenda rigori ha una versione pubblica e una interna

Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli apparso in ripresa ma ancora molto lontano da quello dei bei tempi. La meritata espulsione di Rincon a fine primo tempo, per fallo su uno straripante Oshimen lanciato a rete, ha facilitato il nostro compito. Ma il Napoli non mi ha entusiasmato e ha avuto il demerito, pur giocando i due terzi dell’incontro con l’uomo in più, di non chiudere la partita tenendo la Sampdoria in vita fino al raddoppio su rigore a 10 minuti dalla fine.

Guido – Cesare a me invece è parso un Napoli in palla. Che ha dominato, come doveva, la partita. Con un Lobotka di nuovo dominatore in mezzo al campo. Certo qualche giocatore deve ancora salire di tono ma la partita è stata ben preparata da Spalletti. E ben interpretata dai calciatori. Tutto ciò sbagliando un rigore al terzo minuto. Vale la pena riproporre il problema dei rigori. Politano lo ha sbagliato. È vero che aveva segnato i due rigori precedenti, ma è pur vero che li aveva sbagliati segnando fortunosamente. Il secondo rigore lo ha realizzato molto bene Elmas. Quello che però colpisce è che sui rigoristi non si rispetti la gerarchia definita dal tecnico.

Cesare – Guido c’è di più. Secondo quanto riferito in conferenza stampa da Spalletti il rigorista c’è ed è Kvara. Perché poi abbia battuto Politano è un mistero. Tra i titolari l’impressione è che Kvara (aveva tirato in amichevole un gran rigore) possegga una cifra tecnica che lo possa far preferire anche se sappiamo che questa non è la sola caratteristica che serve per essere un rigorista. Molto bene lo ha battuto Elmas che però non è titolare fisso. Comunque il Napoli questo problema lo deve risolvere perché potrebbe essere determinante in partite chiave.

Guido – Sul primo rigore credo che Politano abbia commesso un piccolo gesto di egoismo. Perché Spalletti voleva che tra lo battesse Kvara. E quindi non mi sento di muovergli critiche. Sono sicuro che negli spogliatoi avrà messo i puntini sulle i. Comunque il rigore sbagliato poteva creare problemi innervosendo la squadra. Invece ho rivisto un Napoli magari non brillante ma certamente sicuro di sé. Tolti i primi dieci minuti la Sampdoria è stata irretita al 100%.

Cesare – Qui vorrei fare una considerazione su Kvara, è vero che non è al meglio, ma mi sembra un po’ snaturato e meno istintivo e libero mentalmente nelle giocate. Ci aveva tutti impressionati per la sua caratteristica principale cioè quella di puntare e saltare l’uomo. E invece lo vedo frenato e timoroso di fare la giocata passando spesso la palla all’indietro. Sicuramente lo stato di forma non brillante probabilmente lo sta limitando con qualche consiglio probabile del tecnico anche di non rischiare troppo la giocata in questa fase. Notizia confortante è che comunque alcuni giocatori sembrano stiano ritrovando la condizione e mi riferisco ad Anguissa e soprattutto Lobotka che sembra essere ritornato ai suoi livelli abituali.

Guido – Ho sentito Spalletti. Ha detto che Kvara ha fatto una partita bellissima. Io lo ho visto in netta crescita. Appena ritrova il goal riesplode, ne sono certo. Rifletti su un fatto: il Napoli di quest’anno rispetto a quello dell’anno passato ha in più proprio Kvara.

Cesare – Comunque la partita con la Juve sarà importantissima. Juve che secondo me è la principale avversaria alla lotta per lo scudetto. Otto vittorie nelle ultime 8 partite e in particolare senza prendere gol è un gran risultato. E tutto questo ancora con giocatori chiave ancora fuori come Vlahovic o che sono da poco rientrati come Chiesa.

Guido – Cesare ogni partita vale tre punti. La partita con la Juve forse è meno importante di quella con la Samp. Perché a Genova occorreva dimostrare di aver messo in soffitta la sconfitta con l’Inter. Comunque il Napoli avrà altri 5 giorni per migliorare lo stato di forma e tutti aspettiamo i risultati della preparazione atletica effettuata durante la sosta che speriamo arrivino presto e ci restituiscano il Napoli brillante della prima parte del campionato.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sicuro, Guido: ottimo anche con i piedi

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente,Guido: buono

Mario Rui – Cesare: buono, Guido: buono

Kim – Cesare: buono, Guido: sempre forte

Juan Jesus – Cesare: buono, Guido: buono

Anguissa – Cesare: in ripresa, Guido: ottimo

Lobotka – Cesare: è tornato, Guido: ottimo

Elmas – Cesare: sufficiente Guido: buono

Politano – Cesare: buono, Guido: sufficiente

Oshimen – Cesare: ottimo, Guido: buono

Kvara – Cesare: lo aspettiamo, Guido:buono a ancora non Kvara

Rrahmani – Cesare: in ripresa, Guido: buono

Lozano – Cesare: mediocre; Guido:irritante

Dombelè – Cesare: ottimo; Guido:ottimo

Zelinski – Cesare: sufficiente; Guido: così così

Raspadori – Cesare: s.v.; Guido: s.v.