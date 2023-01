Chissà se Insigne proverà un depresso rimpianto vedendo questo Napoli (Il Giornale)

È sempre questione di calciatori più o meno bravi e il Napoli che in estate ha sbaraccato gli armadi da mugugnanti di spogliatoio, capi e capetti, lo dimostra

“Chissà cosa ne dirà l’insigne Insigne, che di Napoli era un figliuolo calcistico. Avrà uno scornato sentimento di esaltazione? O un depressivo risentimento di rimpianto vedendo il Napoli lanciato, più che mai, sulla strada dello scudetto?”.

Lo scrive Riccardo Signori su Il Giornale. La squadra di Spalletti sta facendo innamorare tutti, mentre distanzia sempre più gli avversari.

“È sempre questione di calciatori più o meno bravi. E non è un caso: lo dimostra il Napoli, questo Napoli che in estate ha aperto le finestre per creare aria nuova e sbaraccato gli armadi da mugugnanti di spogliatoio, capi e capetti, vecchie o impolverate glorie. Sono partiti Insigne e Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, perfino Milik e Ospina. Spalletti ha sostituito il ninnolo Insigne con il rombante Kvaratskhelia e c’è voluto poco a rinominarlo Kvaradona. Si sono aggiunti Raspadori e Simeone che stanno quieti, ma in campo lasciano il segno. E queste scelte sono meriti di società”.

Come racconteranno questo Napoli, i posteri? Parleranno del vecchio Napoli, che aveva cuore ma non attributi, che perdeva scudetti in albergo.

“Forse diranno che quel Napoli, che perdeva scudetti fin stando in albergo e che aveva cuore ma non attributi, cambiò faccia e “anema” con un artista-ariete nigeriano, un genietto georgiano ed un gruppo di marines d’assalto”.