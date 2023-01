Chi è il giocatore mascherato della “Kings League” di Piqué? Il Telegraph: «È Ronaldo?»

Enigma, così si fa chiamare il calciatore mascherato tipo wrestler che sta facendo impazzire i social. Il Telegraph scherza: è un campione in attività

Piqué – checché ne dica Shakira – è un genio dell’impresa. S’è inventato la “Kings League”, una nuova competizione di calcio a 7 che ha dodici club presieduti da alcuni dei più noti streamer o youtuber, ed ex calciatori. Una macchina da contatti e visualizzazioni. E dentro ci ha buttato anche un giocatore mascherato tipo star del wrestling, tipo i cattivi dell’Uomo Tigre.

Ovviamente è fiorito tutto il mistero di chi si nasconda dietro il costume. Ne scrive ironicamente anche il Telegraph. Pare che sia un giocatore celebre, in attività.

Il giocatore misterioso è apparso per una squadra chiamata “XBuyer”. Si fa chiamare Enigma, e indossa la maglia 69. “Ecco cosa sappiamo finora – scrive il Telegraph – il giocatore è una persona umana vivente, di razza indeterminata, di età compresa tra 12 e 50 anni. Ti stiamo guardando… Cristiano Ronaldo”.

In realtà, scrive il quotidiano inglese, potrebbe “un giocatore della Liga che gioca contro la volontà sia del club che dell’agente, da qui il travestimento”.

“Ronaldo non avrebbe problemi a disobbedire a nessuno, ma sogna di tornare nella Liga ora piuttosto che sperare disperatamente di svegliarsi da un momento all’altro e rendersi conto che il suo trasferimento in Arabia Saudita è stato solo un terribile incubo”, scherza il Telegraph. Che poi si diverte a elencare i principali sospettati:

Robert Lewandowski: “L’attaccante del Barcellona è sospeso fino al 23 gennaio. Buona fortuna a spiegarlo agli assicuratori quando uno della squadra di Iker Cassillas gli romperà una gamba”.

Radamel Falcao: “L’attaccante del Rayo Vallecano è stato così sinonimo di mercato per così tanto tempo che siamo legalmente autorizzati a dargli una certa copertura in questo periodo dell’anno”.

Eden Hazard: “Non figura più in alcun senso significativo per il Real Madrid né per il Belgio. Potrebbe essere il suo percorso per tornare alla rilevanza?”

Lucy Bronze: “Questa sarebbe rivelazione scioccante, del tipo che fa numeri su tutti i canali social possibili”.