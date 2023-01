Cantona: «Cristiano Ronaldo non si rende conto che non ha più 25 anni»

Al Manchester Evening news: «Ma la loro parte è aiutare i giovani giocatori. Come Ibrahimovic lo fa ancora con il Milan, Ryan Giggs o Maldini quando era al Milan».

In un intervista rilasciata a Manchester Evening news l’ex giocatore francese dello United Eric Cantona parla di Cristiano Ronaldo. L’ex fantasista francese ha spiegato i limiti di Cristiano Ronaldo reo, secondo la sua visione, di non accettare la sua età e giocare come se avesse 25 anni. Queste le parole di Cantona su Cristiano Ronaldo:

«Penso che ci siano due tipi di giocatori alla fine della loro carriera. Io, ho deciso di ritirarmi giovane e poi c’è quello che vuole giocare e giocare fino all’età di 40 anni. Ci sono due tipi di giocatori: quelli che vogliono giocare tutte le partite perché pensano ancora di avere 25 anni e quelli che si rendono conto di non avere 25 anni e sono qui per aiutare i giovani giocatori, sanno che non giocheranno tutte le partite , sanno che giocheranno alcuni giochi».

Prosegue con quanto fatto da Ibrahimovic e Maldini:

«Ma la loro parte è aiutare i giovani giocatori. Come Ibrahimovic lo fa ancora con il Milan, Ryan Giggs o Maldini quando era al Milan. Ma penso che Ronaldo non se ne sia reso conto – e ancora non lo fa realizzare – non ha 25 anni. È solo più grande e avrebbe dovuto rendersi conto che invece di non essere felice di giocare ad alcuni giochi, dire, ‘okay, non ho 25 anni, non posso giocare a tutti i giochi, ma aiuterò il giovani giocatori e accettare quella situazione e questa è la mia situazione».