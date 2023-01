Bellingham, in estate sarà asta a quattro e si partirà da 100 milioni di sterline (Sun)

Rifiuterà il nuovo contratto col Dortmund. Su di lui ci sono Liverpool, Real Madrid, Manchester City e Manchester United

Jude Bellingham dovrebbe rifiutare il rinnovo con il Borussia Dortmund. Lo scrive il Sun che precisa come sarebbe pronta un’asta per il centrocampista inglese fra quattro squadre. Alla finestra ci sono pure Chelsea e Psg.

Il Dortmund attente comunque risposta su un rinnovo che lo renerebbe il calciatore più pagato del club con circa 180 mila sterline a settimana per altri cinque anni.

Scrive il Sun:

“Jude Bellingham dovrebbe rifiutare un nuovo contratto da due soldi quando incontrerà i capi del Borussia Dortmund questa settimana. E questo darà ufficialmente il via all’asta da oltre 100 milioni di sterline per il 19enne centrocampista inglese, ricercato dal Liverpool, dal Real Madrid e da entrambi i club del Manchester. Eppure il Dortmund è altrettanto consapevole che Bellingham vuole mettersi alla prova a un livello superiore, dopo le sue prestazioni accattivanti ai Mondiali“.

E allora arriva la tutela del club tedesco che ha fatto sapere che qualsiasi pretendente per portar via il talento inglese deve pagare in anticipo almeno il 75% delle quota offerta. Nessuna dilazione.

Nessuna intenzione di bloccare le mire e le aspirazioni del giovane. Sono già pronte diverse squadre su lui. Bellingham potrebbe diventare una questione fra le due squadre di Manchester. City e United sono pronte a darsi battaglia per accaparrarsi il centrocampista. Occhio anche a Liverpool e Real Madrid. Se infatti Bellingham dovesse abbassare le richieste per il suo ingaggio, allora i Reds potrebbero essere veramente interessati al giocatore, altrimenti non c’è speranza per Klopp.

Il Real Madrid ha chiesto informazioni sul giovane ma il Dortmund ha fatto sapere, secondo quanto scrive il Sun, che il Liverpool è in trattativa avanzata.

Il Real dissimula. Ancelotti tempo fa aveva spostato l’attenzione: «Bellingham ha dimostrato ai Mondiali di essere un grande centrocampista, ma anche altri. Enzo Fernandez ha giocato molto bene. Anche Gavi e Pedri. Bellingham è uno di quegli ottimi centrocampisti, ma rimarrò con quelli che abbiamo».

Ciò che è certo è che quest’estate su Bellingham si scatenerà una vera e propria asta e di sicuro non potrà non partire da meno di 100 milioni.