As: “Højlund è l’Haaland italiano, 4 gol nelle ultime quattro partite e il mondo del calcio impazzisce”

“Quattro gol nelle ultime quattro partite e tutto il mondo del calcio impazzisce a sapere come si pronuncia il suo cognome. Rasmus Højlund (4-2-2003, Copenaghen) è la nuova sensazione calcistica in Italia. Il giovane attaccante danese dell’Atalanta ha conquistato il cuore dei tifosi bergamaschi. È alto, biondo, scandinavo e segna gol come Haaland , ma Højlund ha ancora molta strada da fare per assomigliare all’attaccante del Manchester City. Anche se i vimini non mancano.”

Esordisce così As parlando dell’atalantino, vera nuova sorpresa della Serie A. Gasperini ad inizio campionato ha faticato a trovargli una posizione adeguate e anche Højlund doveva capire ed entrare nella complessa macchina gasperiniana.

Ma dopo le ultime prestazioni il danese ha strappato paragoni su paragoni con il connazionale collega di reparto al Manchester City. Se ne sono accorti anche in Spagna.

“Nelle amichevoli prima del ritorno alle competizioni aveva già affilato la mira ma è ora con l’Atalanta che ha scoperto tutto il fiuto del gol. Gol contro Spezia, Bologna, Salernitana… Anche se gioca poco, come contro lo Spezia in Coppa, vede il gol.“

Potenza, intelligenza tattica e rapidità subito capite da Gasperini e dall’Atalanta che lo ha strappato allo Sturm Graz per 17 milioni di euro. Il padre Anders ha giocato nel Copenhagen negli anni ’90, i fratelli Emil ed Oscar (gemelli, classe 2005) giocano nel settore giovanile del club danese. Lo stesso percorso di Rasmus che ha debuttato tra i professionisti con il Copenhagen: 32 presenze e 5 gol, prima del trasferimento allo Sturm Graz lo scorso gennaio. Gli austriaci lo hanno pagato circa 2 milioni di euro. L’impatto è stato devastante: 12 gol in 21 presenze, sei dei quali siglati nelle prime otto partite della nuova stagione. Adesso lo Sturm si prepara a una ricca plusvalenza.