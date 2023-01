Allegri punta su Chiesa titolare contro il Napoli, ma quanto ha nelle gambe? (CorSport)

Chiesa ha dimostrato di poter fare la differenza. Un conto, però, è uno spezzone, come contro Cremonese e Udinese, un altro è scendere in campo dall’inizio

Massimiliano Allegri è pronto a puntare su Chiesa titolare contro il Napoli, per la partita di domani allo stadio Maradona. La domanda del Corriere dello Sport è: quanto ha Chiesa nelle gambe? Il quotidiano sportivo scrive:

“Ma un modo per stupire e cambiare i piani c’è, perché c’è una tentazione in particolare che stuzzica la fantasia di Max Allegri: quella di lanciare Federico Chiesa fin dal primo minuto al Maradona. Questione di tenuta, del giocatore e di tutta la squadra: perché nel 3-5-2 del rimontone in classifica, infatti, Chiesa ha dimostrato di poter fare la differenza anche da esterno a tutta fascia. Un conto però è uno spezzone, seppur ampio, come quelli disputati contro Cremonese e Udinese. Un conto è scendere in campo dall’inizio. Quanto ha nelle gambe Chiesa in questo momento? È la prima domanda in cerca di risposta, ma almeno un’ora potrebbe finalmente essere pronto a disputarla”.

“La tentazione però c’è e Allegri a una Juve con Chiesa titolare contro il Napoli ci sta pensando, in attesa di capire se il piano vincente preveda il numero 7 bianconero in campo al fischio d’inizio o al triplice fischio finale di Doveri”.

Se Chiesa partisse titolare, il centrocampo della Juventus sarebbe composto da McKennie, Locatelli (favorito su Paredes) e Rabiot. Mentre, se Chiesa dovesse essere utilizzato a partita in corso, toccherebbe a McKennie adattarsi al ruolo di esterno a tutta fascia con il compito di contenere il più possibile, insieme a Danilo, l’estro di Kvaratskhelia.

Con l’americano sulla fascia, prosegue il quotidiano sportivo, il trio in mediana dovrebbe essere completato da uno tra lo stesso Paredes, Fabio Miretti e Nicolò Fagioli.

Intanto, è tornato in gruppo Bremer, che riprenderà il suo posto da centrale titolare tra Danilo e Alex Sandro. Il difensore brasiliano aveva saltato il match contro l’Udinese a causa di un affaticamento, ora sarà nuovamente a disposizione di Allegri.