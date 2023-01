A tre giorni dalla Juve, Spalletti non lascia intuire niente sulla formazione del Napoli (CorSport)

Kim dovrebbe essere al centro della difesa con Juan Jesus. Ballottaggio tra Mario Rui e Olivera. Dubbi a centrocampo. In attacco Politano, Osimhen e Kvara

A tre giorni dalla Juve, Spalletti non lascia intuire niente sulla formazione (CorSport)

Il Corriere dello Sport scrive che, a tre giorni dal big match contro la Juventus di venerdì, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, non lascia intuire nulla su quella che potrebbe essere la formazione scelta per andare in campo. Nessun indizio.

“Per la formazione, ripasseranno e capiranno: perché, a tre giorni dalla sfida, Spalletti non lascia intuire niente. Per capire, c’è tempo, adesso è semplicemente attivazione e circuito di forza in palestra; accelerazioni; seduta tecnico-tattica; partitina a tema. Verrà giovedì mattina, e qualcosa (mica tutto) si potrà supporre”.

Il quotidiano sportivo prova comunque a fissare dei punti fermi. A partire da Kim, che dovrebbe essere recuperato.

“Kim ha dissipato quelli relativi alle sue condizioni, sta benino e dunque ci sarà, probabilmente con Juan Jesus al fianco; e il ballottaggio ora resta a sinistra, tra un Mario Rui che nella parte ci sta con tutti i suoi assist e Olivera

che garantisce coperture più solide”.

Anche a centrocampo nulla è scontato, ancora, per Spalletti.

“Poi, volendo, qualche perplessità sul centrocampo: a Marassi, Elmas ha offerto a Spalletti le risposte che un allenatore si aspetta; e pure Anguissa, per 45′ almeno, ha dimostrato di avere ritrovato la corsa sciolta di sempre: ma a Zielinski è complicato rinunciare e quindi, si vedrà quello che succederà nelle prossime due sedute, quella odierna e quella di domani”.

In attacco, invece, dovrebbe essere scontato il tridente che Spalletti manderà in campo: Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.