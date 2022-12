Zielinski: «Peccato per la mia occasione ma non sarebbe cambiato granché»

Dopo Francia-Polonia 3-1: «Mancavano ancora tanti minuti e la Francia può segnare in ogni momento. Dobbiamo essere orgogliosi»

Zielinski intervistato al termine di Francia-Polonia 3-1.

È stata la nostra miglior partita dei Mondiali, ma non è bastato. Loro sono campioni del mondo, hanno tantissima qualità. Ce l’abbiamo messa tutta

La doppia occasione del primo tempo?

C’è rammarico ho voluto tirare forte, avevo davanti tre giocatori della Francia più il portiere, magari era un’idea sbagliata. Peccato, potevamo andare in vantaggio ma non sarebbe cambiato tanto, mancavano ancora tanti minuti e la Francia può segnare in ogni momento.

Il bilancio

Il bilancio è positivo. Dopo 36 anni la Polonia ha superato la fase a gironi in un Mondiale. Dobbiamo esserne orgogliosi, l’ultima è stata la miglior prestazione. Così dobbiamo giocare, con più coraggio, più determinazione, e voglia di fare male, così possiamo fare anche belle cose.