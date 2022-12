Viva Renzi: «Scandaloso che il Governo aiuti la Serie A» VIDEO

Rivolto al Governo: «anziché dire loro “imparate a gestire i budget, prendete più soldi dai diritti televisivi”. Per me è uno scandalo assoluto»

Matteo Renzi nella sua e-news ha commentato senza peli sulla lingua alcuni emendamenti al aiuti previsti per le società di calcio che saranno messi ai voti in questi giorni dal Governo.

Rivolgendosi al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto:

«Se nel primo atto di bilancio del Governo ci sarò una misura che dia sostegno alle società professionistiche di calcio dopo tutte le schifezze che alcune, e non soltanto una di loro, hanno fatto, è assurdo. Trovo scandaloso che in una manovra che aumenta il costo della benzina e delle sigarette, i soldi vengano dati alle squadre di calcio di serie A perché hanno problemi di bilancio, anziché dire loro “imparate a gestire i budget, prendete esempio dalle grandi imprese internazionali, prendete più soldi dai diritti televisivi”. Per me è uno scandalo assoluto. Capisco che il calcio porta voti. Capisco che molti editori hanno una squadra di calcio. Ma dare i soldi alle squadre di serie A è una vergogna assoluta. Quei soldi diamoli alle società che fanno sport con i giovani, diamoli ai volontari, diamoli alla cultura. Non diamo neanche un centesimo alle società di serie A».

Alcune società di serie A hanno problemi di soldi. Trovo immorale e vergognoso che il Governo Meloni voglia aiutarle. Sono decine di milioni che devono andare alle società sportive dilettantistiche e alla cultura, non a ripianare i bilanci della serie A pic.twitter.com/RCBSfwUKgM — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 5, 2022