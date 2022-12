Superlega, I più giovani a favore della competizione

Il pensiero degli intervistati italiani che sono contrari per il 60%. Quota che scende, rimanendo comunque in maggioranza (52%) se si contano i voti delle persone sotto i 25 anni.

La Superlega riscontra molto successo tra i giovani under 25. A dirlo è un sondaggio, condotto in Italia, Spagna, Inghilterra, Germania e Francia, da One8Y, agenzia di marketing sportiva tedesca, in un sondaggio rilanciato da A22 Sport, la società dietro il progetto della Superlega.

Il sondaggio ha coinvolto oltre 10mila persone nei cinque Paesi che hanno dovuto dare il proprio gradimento o meno al progetto della Superlega. Il risultato finale, complessivo, dimostra come la minoranza, il 42%, si dice favorevole al progetto portato avanti dall’agenzia A22. Ma la percentuale dei favorevoli si alza drasticamente, andando a toccare il 59% quando a rispondere sono le persone con meno di 25 anni. Al di sopra di quests soglia, la percentuale di favorevoli crolla al 39%.

Il pensiero degli intervistati italiani che sono contrari per il 60%. Quota che scende, rimanendo comunque in maggioranza (52%) se si contano i voti delle persone sotto i 25 anni. Se si guarda a quelle con più anni, i favorevoli sono solo il 39%.

Per i voti generali e quelli degli over 25, Francia e Germania rispecchiano i risultati dell’Italia. A cambiare drasticamente, però, sono le percentuali di consensi che trova la Superlega nei giovani. In Germania si arriva al 62% e in Francia al 64%.

Più negativo il riscontro avuto in Inghilterra, dove si sono avute le più grandi proteste di tifosi dopo l’annuncio del progetto nella notte fra il 18 e il 19 aprile 2021. Infatti fra gli inglesi solamente il 29% del campione è favorevole. Percentuale che diventa maggioritaria fra gli under 25 con il 54%, mentre nelle persone più grandi il consenso crolla al 25%.