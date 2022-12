Un dono scaramantico offerto dal mister alla cena di Natale. Un amuleto scacciaguai in vista della ripresa del campionato di Serie A

Spalletti ha regalato ai giocatori del Napoli un corno portafortuna (CorSport)

Alla cena di Natale organizzata dal capitano Giovanni Di Lorenzo e pagata dal presidente De Laurentiis, l’allenatore del Napoli ha fatto un regalo a ciascun membro della squadra. Un dono piuttosto scaramantico: un corno portafortuna. Lo racconta il Corriere dello Sport.

“Luciano Spalletti, alla vigilia di Natale e del secondo capitolo di una storia che lui e i giocatori hanno finora scritto con la maestria delle penne importanti, si è regolato così: ultimo venerdì di lavoro, tre giorni di riposo, ripresa martedì senza interruzioni fino all’Inter e un corno. Un corno portafortuna molto, ma molto napoletano regalato ad ognuno dei suoi ragazzi in occasione della cena-brindisi andata in scena giovedì a Posillipo”.

“Il lavoro è l’unica chiave, è il credo imprescindibile del signor Luciano ed è il mantra recitato a memoria sin dal primo giorno di una stagione che autorizza a credere e non a sognare, ma tutto sommato in questa fase così stimolante e così delicata vale qualsiasi cosa. Anche un amuleto. Figuriamoci venticinque”.

La cena di Natale, ad ogni modo, scrive il quotidiano sportivo, ha dimostrato quanto sia unito il gruppo. Una cena che la società quest’anno non ha organizzato per via del Covid, ma alla quale ha pensato il capitano, Giovanni Di Lorenzo, che ha invitato tutta la squadra, compreso lo staff tecnico a cena, per farsi gli auguri di Natale. Quando il presidente De Laurentiis è venuto a saperlo, ha voluto provvedere lui alle spese per tutti. La cena si è svolta al Teatro Posillipo. Erano presenti tutti i giocatori con mogli e compagne, Spalletti e lo staff tecnico e il vicepresidente Edo De Laurentiis.