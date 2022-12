Sindaco Manfredi su Qatargate: «Mi auguro che Cozzolino sia innocente, dobbiamo essere garantisti»

Il sindaco Manfredi aveva proposto l’eurodeputato capo di una cabina di regia per intercettare i fondi europei da destinare alla Città Metropolitana. Cozzolino, sospeso dal PD, smentisce qualsiasi coinvolgimento nello scandalo.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto su Repubblica commentando la situazione di Andrea Cozzolino, europarlamentare napoletano, invischiato nel Qatargate.

Queste le parole del sindaco:

«Mi auguro che Andrea possa dimostrare la sua estraneità ai fatti, dobbiamo sempre partire da un principio di garantismo».

Il rapporto del sindaco con Cozzolino risale a qualche tempo fa, quando l’eurodeputato era stato vicino a a ricoprire un ruolo nella cabina di regia della Città metropolitana per rafforzare la capacità di acquisizione dei fondi europei da parte dell’ente.

Al momento Cozzolino non risulta indagato ma ha fatto sapere di essere “del tutto estraneo alle indagini” è stato sospeso “cautelativamente” dal Pd e dunque anche l’incarico per la Città metropolitana è al momento decaduto.

Manfredi precisa:

«La cabina di regia non era mai partita. Ci era stata data la disponibilità a dare una mano in maniera gratuita per rafforzare la presenza sulla capacità di acquisizione dei fondi europei. Ora terremo ferma la nomina, in attesa che si chiarisca la vicenda”, e continua,” Questo scandalo colpisce molto perché le istituzioni europee sono state sempre viste come qualcosa al di sopra delle parti e come un punto di riferimento per gli Stati nazionali. Il fatto che ci siano Stati che possono condizionare le decisioni europee – conclude – è una cosa che deve fare molto riflettere».