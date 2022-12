Senza Simeone, il Napoli sarebbe primo ma con soli tre punti di vantaggio sul Milan (Gazzetta)

Subentrato spesso dalla panchina si è rivelato determinante. Con la rete a San Siro ha rotto gli equilibri, ha sbloccato anche contro la Cremonese

Sulla Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita scrive di Giovanni Simeone, una pedina importantissima nel Napoli di Luciano Spalletti. Subentrato spesso dalla panchina, si è rivelato determinante nella prima parte del campionato di Serie A. Senza i suoi gol, scrive Nicita, il Napoli sarebbe comunque primo, ma con soli tre punti di vantaggio sul Milan. Nicita scrive:

“C’è chi vive la panchina come una gabbia e chi invece ci vede un trampolino di lancio. Giovanni Simeone fa parte di questa seconda schiera e riesce a tramutare in oro ogni minuto passato in campo. Perché se hai come compagni Victor Osimhen e Giacomo Raspadori, che come centravanti vengono prima di te nelle scelte, o ti fai prendere dalla depressione oppure sai sfruttare l’attimo fuggente che può capitarti. E finora è quanto ha fatto alla perfezione il Cholito”.

“quando è stato chiamato in campo la risposta è stata strabiliante. Perché nelle 21 gare stagionali solo due volte è partito titolare (entrambe contro i Rangers, in Champions). Poi tanti ingressi qua e là, quando le situazioni lo

richiedevano e una risposta che è strabiliante, senza ombra di dubbio: 4 gol realizzati partendo della panchina e una doppietta segnata nel primo quarto d’ora al Maradona contro i Rangers. Numeri che portano a una media minuti-gol eccezionale: segna ogni 64’. Tanto per rendersi contro il capo cannoniere Victor Osimhen ci riesce ogni 107’. Ora non c’è dubbio che più giochi, più quella media ovviamente si abbassa. Ma conta l’intensità e il “peso” di ciò che fai. Perché se non ci fosse Simeone, il Napoli sarebbe primo ma con soli tre punti di vantaggio sul Milan. E il conto è presto fatto: con la rete a San Siro contro i rossoneri ha rotto gli equilibri, così come sempre di testa ha sbloccato l’equilibrio anche in casa della Cremonese: quattro punti pesantissimi, più uno tolto al Milan”.