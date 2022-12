Ratzinger: «Quel poco che so della morale, l’ho appreso sui campi di calcio e dal teatro»

«Sono state le mie vere università. Il gioco è una sorta di tentato ritorno al Paradiso». Era socio onorario del Bayern Monaco

È scomparso Benedetto XVI, Papa emerito che aveva 95 anni. La Gazzetta ricorda Ratzinger come un tifoso di calcio e un amante dello sport.

“Fine teologo, uomo dotato di grande capacità di ascolto e maestro nel predicare in modo accessibile anche sui temi più complessi, quello che forse non tutti sanno è che Papa Ratzinger è stato anche un grande amante del calcio e dello sport. Nel corso del suo pontificato (dal 19 aprile 2005 al 28 febbraio 2013) Ratzinger ha infatti condiviso con i fedeli numerosissime dichiarazioni d’amore nei confronti dello sport e del mondo del calcio in particolare, confessando: «Quel poco che so della morale l’ho appreso sui campi di calcio e le scene di teatro, le mie vere università».”

La Gazzetta scrive che nel 1977 Ratzinger era Arcivescono di Monaco e Frisinga e in quel periodo, che coincide con gli anni d’oro del Bayern, il Papa emerito divenne socio onorario del club di Monaco di Baviera. Secondo Ratzinger: «In questo senso il gioco sarebbe una sorta di tentato ritorno al Paradiso: l’evasione dalla serietà schiavizzante della vita quotidiana e della necessità di guadagnarsi il pane, per vivere la libera serietà di ciò che non è obbligatorio e perciò è bello».

Anche dopo le sue dimissioni da Papa, Ratzinger continuava a praticare quel poco di sport, nonostante i suoi 90. anni. Infatti, si era fatto consegnare una cyclette per mantenersi attivo e, per non farsi mancare nulla, si era fatto cucire dal suo sarto un pantalone alla zuava bianco, una sorta di divisa sportiva.

Anche Aurelio De Laurentiis attraverso il profilo Twitter del Napoli ha espresso il suo cordoglio:

“Aurelio De Laurentiis esprime, anche a nome del Napoli, profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Benedetto XVI.”

