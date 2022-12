Lo scrive la Gazzetta. Dopo l’inchiesta di Torino, chiesta la revoca della sentenza con cui la Corte d’appello assolse tutti. Il Napoli è fuori, Osimhen non c’entra con la Juve

Plusvalenze, la Procura Figc riapre il caso Juventus più nove club (non quello del Napoli). Lo annuncia la Gazzetta dello Sport:

La procura federale ha chiesto la revocazione della sentenza con cui la Corte d’appello della Figc aveva assolto nel maggio scorso la Juventus e altri 10 club nel processo sulle plusvalenze. Evidentemente, la procura guidata da Giuseppe Chinè ha rinvenuto nella lettura dei documenti forniti dalla procura di Torino nuovi elementi in grado di riaprire il caso. La Corte avrà ora 30 giorni per convocare l’udienza in cui la Procura chiederà nuove sanzioni non solo nei confronti della Juventus, ma anche degli altri club coinvolti nel primo processo con presunte plusvalenze fittizie nelle operazioni con i bianconeri. Degli undici assolti il 17 maggio (Juventus, Napoli, Samp, Empoli, Genoa, Parma, Pescara, Pisa, Pro Vercelli, Novara e Chievo) solo la posizione del Napoli non è in discussione visto che all’epoca si esaminava solo l’affare Osimhen che non coinvolge la Juve.

Ecco cosa scrisse il Napolista, con Gordon Gekko, dopo quella sentenza:

Il calcio italiano festeggia lo scampato pericolo, crede che sia una vittoria quella sulle plusvalenze.