Onana dopo la lite con Song si ritira dal Camerun

Ha difeso la porta del Camerun in 34 partite ufficiali. Adesso difenderà i pali delle sole squadre di club, adesso l’Inter

André Onana mette la parola fine alla sua avventura con il Camerun. Onana si è ritirato dalla Nazionale del Camerun dopo gli screzi avuti con il Ct Song che gli hanno fatto perdere il posto da titolare negli ultimi Mondiali in Qatar. Il portiere dell’Inter lo ha fatto con un lungo messaggio pubblicato su Twitter:

«Tutto è iniziato a Ngol Nkok, un piccolo villaggio dove, fin da piccolissimo, la mia famiglia mi ha trasmesso i valori che identificano il popolo camerunese».

«Ho capito che l’amore per questo Paese è eterno e tale impegno non è negoziabile – scrive Onana nel post – Ricordo come seguivamo le partite in famiglia. Solo i camerunesi possono capire cosa significa per noi vedere giocare i Leoni Indomabili. È stato allora che ho iniziato a sognare di indossare un giorno la maglia della nazionale. E ora, dopo infinite ore di allenamento, viaggi lunghissimi e tanta perseveranza, posso dire con orgoglio di aver realizzato il mio grande sogno».

«Purtroppo però ogni storia, anche se bella, ha una fine. E la mia con la nazionale del Camerun è arrivata alla fine. I giocatori vanno e vengono, ma il Camerun va oltre le persone. Il Camerun rimane eterno e così anche il mio amore per la nazionale e per la nostra gente che ci ha sempre sostenuto non importa quanto sia stato difficile il momento. Il mio cuore resta camerunese e ovunque andrò terrò alta la bandiera del Camerun. Continuerò ad essere un tifoso come gli oltre 27 milioni di camerunesi fanno a ogni partita. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me. La nazione viene per prima e per sempre».

Con il Camerun Onana è sceso in campo in 34 occasioni ufficiali.