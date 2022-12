Nel Napoli stanno tutti bene. Kvara è recuperato, Osimhen non si è mai allenato così (Gazzetta)

Un bilancio delle squadre di Serie A a due settimane dalla ripresa. La Juventus è la più indecifrabile. Il Mondiale potrebbe aver lasciato scorie importanti sull’Inter

“Nel Napoli stanno tutti bene”, scrive la Gazzetta dello Sport. Il Mondiale non ha inciso in modo negativo, sulla squadra di Spalletti. Kvara è recuperato, Osimhen è carico, si può ripartire. La rosea scrive:

“L’idea sarebbe ripartire da dove era finita, dagli undici successi di fila, recuperando la freschezza atletica persa a fine ottobre. Al Napoli stanno tutti bene: il Mondiale non ha gravato sul minutaggio, Kim ha superato l’infortunio con la Sud Corea, Kvara è recuperato e Osimhen s’è allenato con continuità mai vista. Le amichevoli non hanno

entusiasmato, però anche ad agosto il precampionato aveva suscitato perplessità, subito fugate dalla partenza a mille all’ora: Spalletti sta lavorando per il 4 gennaio. Dove Raspadori? Non si tocca il 4-3-3, il sistema ideale: Zielinski ha ammesso di divertirsi più al Napoli che nella Polonia ultra-difensiva. Solito ballottaggio in difesa a sinistra (Rui-Olivera) e davanti a destra (Lozano-Politano): dipende dallo scenario tattico. Raspadori resta la prima riserva: il miglior attaccante italiano può giocare al posto di Osimhen o Kvara, difficile una collocazione da mezzala di regia. C’è subito l’Inter, sfida che può riaccendere le speranze degli inseguitori o tagliare forse definitivamente i nerazzurri dalla lotta per lo scudetto”.

La Juventus è la squadra “più indecifrabile”.

“Ritrova Di Maria, da trattare con cautela: con la Cremonese se ne può fare a meno, in attesa di altri rivali. Anche Paredes tornerà carico, ma forse stanco dei festeggiamenti. Non ha Pogba. Non sa come sta Vlahovic. Spera in buone notizie da Chiesa. E ritrova Bonucci fermo ai box. Se aggiungiamo il preoccupante scenario giudiziario, non sarà facile affrontare la ripresa”.

Sull’Inter:

“Il Mondiale insinua diversi dubbi sulla ripartenza dell’Inter: Brozovic è infortunato, Lukaku a rischio depressione, Lautaro stanco, Onana ha divorziato bruscamente dal Camerun. Forse l’unico davvero carico è Dumfries, ala-goleador dell’Olanda, con il piccolo particolare che, presto o tardi, è destinato altrove per far cassa. Contro il Napoli, il 4 gennaio, Inzaghi avrà bisogno di tutti i migliori perché c’è un solo risultato utile, vincere, per rientrare nel discorso scudetto”.