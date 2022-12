Napoli, Zielinski è a Castel Volturno. Rrahmani ha svolto quasi tutto l’allenamento in gruppo

Il report dell’allenamento del mattino. Lavoro personalizzato in campo per Sirigu, mentre Demme ha svolto personalizzato in palestra

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento del mattino al centro sportivo di Castel Volturno. La squadra di Luciano Spalletti si prepara per l’amichevole di domani contro il Lille allo stadio Diego Armando Maradona. Poi si aspetterà il 4 gennaio, giorno del confronto con l’Inter, il primo della ripresa della Serie A, ferma da novembre per il Mondiale in Qatar. Dal report dell’allenamento si evincono informazioni sulle condizioni degli infortunati. Da questo punto di vista, buone notizie per Rrahmani, che ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo, mentre Demme è ancora alle prese con il lavoro personalizzato in palestra e Sirigu con il lavoro personalizzato in campo.

Luciano Spalletti oggi ha anche riabbracciato Piotr Zielinski, che dopo l’eliminazione della Polonia dal Mondiale ha usufruito di qualche giorno di vacanza prima di rientrare alla base. Domani tornerà anche Kim, reduce dagli impegni in Qatar con la Corea del Sud.

Di seguito il report dell’allenamento di oggi pubblicato dal Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match amichevole contro il Lille in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 20. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente esercitazione tecnico tattica a reparti, tecnica collettiva e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Lavoro personalizzato in campo per Sirigu. Personalizzato in palestra per Demme. Zielinski è rientrato dopo gli impegni con la Nazionale al Mondiale”.

Qualche giorno fa la Gazzetta dello Sport scriveva che nonostante le condizioni di Amir Rrahmani stessero migliorando, sarebbe stato difficile vedere il difensore in campo contro l’Inter, alla ripresa del campionato. Il Napoli non vorrebbe affrettare i tempi. Il recupero del difensore centrale procederà con calma. La rosea scriveva:

“Molta cautela invece nel recupero di Rrahmani: i suoi adduttori ora stanno bene ma l’intenzione è di non affrettare i tempi. Difficilmente vedremo il kosovaro a San Siro”.