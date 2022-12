Napoli-Villarreal, quasi esauriti i biglietti per la Curva B superiore (CorSport)

La prevendita procede spedita in vista dell’amichevole del 17 dicembre. Il Napoli affronterà gli ex Reina ed Albiol al Maradona

Il Napoli di Luciano Spalletti è in Turchia per la preparazione in vista della ripresa del campionato. Tornerà in città il 12 dicembre. In mezzo, due amichevoli con l’Antalyaspor e il Crystal Palace. Il 17 dicembre, invece, il Napoli affronterà, sempre in amichevole, il Villarreal di Reina e Albiol allo stadio Diego Armando Maradona. Il Corriere dello Sport scrive che la prevendita è già partita bene e che i posti per la Curva B superiore sono quasi esauriti.

“La terza amichevole ufficiale, invece, è in programma alle 20.30 di sabato 17 dicembre al Maradona con il Villarreal degli ex Reina e Albiol. Entrambi mai dimenticati, entrambi molto amati: non è un caso che la prevendita sia partita subito molto forte. Già. Un incentivo di cuore a un popolo che non vede l’ora di riabbracciare la squadra dopo una pausa prolungata dal 12 novembre. Per la cronaca: l’anello superiore della Curva B è quasi esaurito e negli altri settori si viaggia spediti. Un pienone annunciato”.

La preparazione in Turchia prosegue a tambur battente, scrive il quotidiano sportivo, tanto che ieri, dopo la seduta del mattino, Spalletti ha concesso alla squadra un pomeriggio di riposo e cena libera. Il tecnico, invece, ha pranzato con Marek Hamsik dopo l’allenamento. Hamsik è con il Trabzonspor nella stessa struttura in cui risiedono gli azzurri. Ha trascorso un po’ di tempo con Spalletti e con i suoi ex compagni.

“Il signor Luciano, dicevamo, ha poi pranzato insieme con Hamsik, a sua volta protagonista con il Trabzonspor di questa sorta di preparazione invernale obbligata dal Mondiale. Nella medesima struttura degli azzurri: una coincidenza che l’ex capitano ha sfruttato sia per chiacchierare con l’allenatore a tavola, sia per trascorrere un po’ di tempo con i reduci del suo gruppo storico e con l’amico e connazionale slovacco, Lobotka”.

Ricordiamo che questi sono i prezzi dei biglietti in vendita per l’amichevole contro il Villarreal, sul circuito Ticketone: Curve € 8,00; Distinti € 15,00; Tribuna Nisida € 25,00; Tribuna Posillipo € 35,00; Tribuna Family € 10,00/ € 5,00