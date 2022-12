Napoli, probabile amichevole con il Lille prima di Natale (CorSport)

La data dovrebbe essere il 21 o il 22, ma ancora non è certo. Intanto, il 17 dicembre, al Maradona arriverà il Villarreal di Albiol

La tournée del Napoli in Turchia si è conclusa ieri, con il 3-1 al Crystal Palace. La squadra è tornata subito in città. Il prossimo appuntamento è con il Villarreal, sabato 17 dicembre al Maradona. Il club di De Laurentiis dovrebbe organizzare poi un’altra amichevole, prima della fine dell’anno. Il Corriere dello Sport scrive che è probabile che sia contro il Lille. Notizia data anche da Sky Sport ieri sera, dopo l’amichevole in Turchia. Il quotidiano sportivo scrive:

“E il 21 o il 22, probabile ma non ancora certo, partitina per staccarsi dal 2022 con il Lille e proiettarsi completamente verso l’Inter e tutto ciò che poi arriverà”.

Intanto, il Napoli si riposerà un paio di giorni dopo l’esperienza turca, prima di tornare in campo per continuare la preparazione verso il campionato ed una ripresa che sarà intensissima. Gli impegni che attendono la squadra di Spalletti sono tanti e il mese di gennaio sarà caldissimo. Si inizia il 4 gennaio a San Siro contro l’Inter per proseguire l’8 a Marassi contro la Sampdoria. Sarà poi la volta della Juventus, il 13, in casa, al Maradona. Il 17 l’appuntamento è con la Cremonese in Coppa Italia. Il 21 gennaio è in programma il derby con la Salernitana e il 29 la Roma di Mourinho.

Spalletti aspetta il ritorno dei cinque giocatori impegnati nel Mondiale in Qatar per riprendere la corsa.