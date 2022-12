Napoli-Lille, Politano titolare con Osimhen e Kvaratskhelia

La formazione ufficiale del Napoli. Raspadori parte dalla panchina. Ultima amichevole dell’anno per la squadra di Spalletti

E’ tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona per l’ultima amichevole dell’anno, tra Napoli e Lille. Il Napoli ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo tra poco. Non c’è Raspadori, che Spalletti lascia in panchina, almeno all’inizio. E’ l’unica novità rispetto all’ultimo impegno amichevole contro il Villarreal. Stavolta l’allenatore del Napoli si affida a Politano, con Osimhen e Kvaratskhelia.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Elmas, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Spalletti

Lille: Chevalier, Diakitè, Fonte, Fjalò, Weah, André, André Gomes, Cabella, Angel, Zhegrova, Virginius.

Sarà possibile seguire la partita tramite Dazn e Sky Sport al costo di 9,99 euro come già accaduto con le amichevoli precedenti.