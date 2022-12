Napoli, i convocati per la torneé in Turchia

Quest’oggi il Napoli partirà per la Turchia e tornerà il 13 dicembre. Giocherà 3 partite contro Antalyspor, Hull City e Crystal Palace.

Attraverso il proprio profilo Twitter il Napoli ha ufficializzato i convocati per la tourneé in Turchia per la preparazione invernale. Il club ha organizzato la partenza della squadra per giovedì 1° dicembre. Gli azzurri sosterranno la loro preparazione al Regnum Carya Resort di Antalya, città affacciata sul Mediterraneo che conta circa 2,5 milioni di abitanti sulla costa sud del Paese, fino al rientro previsto il 13 dicembre. Assenti solo i giocatori che torneranno dalle rispettive Nazionali come Kim, Olivera, Anguissa, Zielinski e Lozano. Di seguito tutti i convocati del Napoli alla preparazione invernale in Turchia

PORTIERI – Idasiak, Marfella, Meret, Sirigu;

Idasiak, Marfella, Meret, Sirigu; DIFENSORI – Barba, Di Lorenzo, Hysaj, Juan Jesus, Mario Rui, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Zedadka;

Barba, Di Lorenzo, Hysaj, Juan Jesus, Mario Rui, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Zedadka; CENTROCAMPISTI – Demme, Elmas, Gaetano, Iaccarino, Marchisano, Lobotka, Ndombele, Spavone, Zerbin;

Demme, Elmas, Gaetano, Iaccarino, Marchisano, Lobotka, Ndombele, Spavone, Zerbin; ATTACCANTI – Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Russo, Simeone.

Le partite che il Napoli affronterà in Turchia sono state ufficializzate negli ultimi giorni. In Turchia il Napoli giocherà due amichevoli, a cui si aggiungeranno altre due partite successive al periodo trascorso ad Antalya. Sono state rese ufficiali le partite: si giocherà prima con la squadra padrona di casa dell’Antalyaspor, allenata dall’ex calciatore turco Nuri Sahin il 7 dicembre alle ore 20.45, e successivamente con gli inglesi del Crystal Palace, ospite come Napoli, Hull City, Trabzonspor e Istanbul Basaksehir della stessa struttura, l’11 dicembre alle ore 18.