Napoli, Anguissa in ritardo di condizione, Rrahmani migliora ma non è al top (CorSport)

Spalletti potrebbe puntare su Ndombele a centrocampo, con Lobotka e Zielinski, tornato in forma dal Qatar. Contro l’Inter favoriti Juan Jesus e Politano su Lozano

Ieri il Napoli si è allenato a Castel Volturno con la Juve Stabia. La seduta a porte chiuse ha fornito alcune informazioni sullo stato di salute della squadra di Luciano Spalletti e sulle possibili scelte del tecnico in vista del match con l’Inter del 4 gennaio. Il Corriere dello Sport scrive che il centrocampo del Napoli è da valutare, poiché Anguissa è parso in ritardo nella preparazione. Per quanto riguarda la difesa, Rrahmani, rientrato di recente dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo diverso tempo, sembra in crescita ma non ancora al top. In attacco Politano è favorito su Lozano per il posto accanto a Kvaratskhelia e Osimhen.

A proposito di Rrahmani, il quotidiano sportivo scrive:

“A quasi tre mesi dall’infortunio muscolare rimediato nel corso della trasferta con la Cremonese, Amir è perfettamente guarito, migliora ed è in crescita, ma il ritmo partita manca inevitabilmente e il suo impiego al fianco di Kim con l’Inter è in dubbio. Pronto Juan Jesus”.

Il CorSport scrive dei reduci dal Qatar:

“Le indicazioni più confortanti sono firmate Zielinski, mentre Anguissa è apparso un po’ più indietro. La composizione del tris di centrocampo, insomma, è da valutare: Lobotka sarà il faro, certo, ma se uno dei due non dovesse offrire adeguate garanzie fisiche è possibile che Spalletti punti su Ndombele”.

Per quanto riguarda le altre scelte:

“In difesa, sulle fasce, pronta la coppia di frecce composta da Di Lorenzo (a destra) e Mario Rui (a sinistra), mentre il tridente d’attacco dovrebbe essere Politano-Osimhen-Kvara”.

Oggi è in agenda l’ultimo allenamento dell’anno. Domani pomeriggio la squadra di Spalletti si ritroverà a Castel Volturno per continuare a lavorare in vista del primo match di gennaio.