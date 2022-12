Napoli alla caccia di Grimaldo, ma ci sono anche Juve e Inter

Torna per il Napoli il nome del terzino di proprietà del Benfica, era stato accostato agli azzurri già nel 2019 e nel 2020

Il Napoli ha più volte confermato di non avere necessità di mercato per questa sessione invernale e di non sta considerando di modificare la rosa della squadra, eppure qualche movimento sembra esserci tra le fila azzurre. Secondo O Jogo, il Napoli, insieme a Inter e Juve, sarebbe interessato ad Alejandro Grimaldo, il terzino di proprietà del Benfica, che ha compiuto 27 anni lo scorso 20 settembre, ha giocato ben 26 partite, per un totale di 2314 minuti.

Il Napoli non è nuovo ad interessarsi a questo giocatore, il suo nome era già apparso nel 2020, quando lo stesso quotidiano portoghese aveva parlato di fine del ciclo per il calciatore al Benfica e riportato di numerosi viaggi del presidente De Laurentiis in Portogallo per trattarne la cessione. All’epoca la richiesta era di 25 milioni.

Anche nel 2020 Grimaldo è tornato nelle mire del Napoli e allora si scrisse che Giuntoli lavorava con Mendes per abbassare il prezzo del cartellino che costava 28 milioni.

“Per gli azzurri è tornato di moda il nome di Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo del Benfica. Il prezzo è alto, circa 28 milioni, ma il club sarebbe in contatto con Jorge Mendes per provare ad abbassare le pretese dei portoghesi. Il difensore ha un contratto fino al 2023 e ha una clausola rescissoria di 60 milioni”.