È il giocatore più giovane degli ultimi 50 anni a farlo. Nella storia del club solo Titì Henry era riuscito a segnare due gol nella stessa partita alla stessa età, ma non all’esordio

Monaco, Ben Seghir segna una doppietta all’esordio in Ligue a 17 anni

Un debutto epico, da favola quello di cui si è reso protagonista Eliesse Ben Seghir, 17 anni, talento del Monaco. Prima gara in Ligue 1 e doppietta da tre punti contro l’Auxerre. Nella storia del club soltanto Titì Henry, ex Juventus e Arsenal, era riuscito a segnare due gol nella stessa partita alla stessa età ma non all’esordio.

Eliesse ha lasciato il segno e molti tifosi a bocca aperta, soprattutto per la rete con il tiro a giro, partendo da sinistra e accentrandosi per scoccare l’incredibile parabola col destro. Da applausi.

Entrato all’inizio del secondo tempo al posto di Wissam Ben Yedder sul punteggio di 1-1, il giovane teenager ci ha messo pochissimo a prendere confidenza con il gol. Appena 13 giri di lancette dopo l’ingresso in campo, su assist di Golovin, ha timbrato il momentaneo 2-1. Al 68° quindi è arrivato il pari dell’Auxerre, grazie all’autorete di Fofana, ma all’85°, quando tutto sembrava finito, ancora lui, ancora Ben Seghir, ha siglato il definitivo 3-2 con un destro a giro praticamente perfetto.