Leao, una carta segreta stabilisce che tocca al Lille pagare l’indennizzo allo Sporting (Tuttosport)

Il documento, firmato dall’ex agente del giocatore del Milan, sarebbe ancora nelle sue mani, cosa che ha impedito al giocatore di usarlo

Nell’edizione odierna di Tuttosport si torna a parlare della situazione legata al rinnovo di Rafael Leao. L’attaccante del Milan deve trovare un’accordo con il club ma c’è il nodo legato alla multa dello Sporting Lisbona da pagare. Lo tratta così il quotidinao

“Il mese di gennaio sarà quello cruciale per capire se arriverà o meno il rinnovo di contratto di Rafael Leao con il Milan. Un dossier difficile, lungo, ricco di ostacoli e con un cast di personaggi coinvolti degno di una serie televisiva. A gravare sulla situazione, come ormai noto, c’è il “lodo Sporting” che vede Leao condannato a pagare una cifra di 19 milioni. A marzo è prevista la sentenza d’appello, ma le chance di ribaltare la situazione sono davvero minime”.

L’unico modo per aiutare Leao è quello di offrirgli un rinnovo molto oneroso, in modo da ridurre la cifra che Leao deve allo Sporting. Le parti trattano e continuano a dialogare per un nuovo accordo che vada tra i 6 e i 7 milioni all’anno.

Tuttosport scrive di documenti segreti su Leao:

“L’ex agente dell’attaccante del Milan, stando ad alcune fonti, avrebbe firmato con il club francese un documento nel quale il Lille si impegnava a indennizzare lo Sporting, come hanno fatto gli altri club che hanno preso a prezzo di saldo gli altri calciatori che si erano liberati usando lo stesso metodo di Leao. Tuttavia questo documento, a seguito della revoca della procura da parte di Leao, sarebbe ancora nelle mani del suo ex agente e questo ha impedito al calciatore di potersi presentare al Tas in una posizione più morbida”.

Nel frattempo c’è fortissimo l’interesse della Premier League per il portoghese. In Inghilterra pagherebbero la multa:

“La Premier League guarda con grande interesse al profilo calcistico di Rafa, con il Chelsea che sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta importante sia per il cartellino sia per l’ingaggio, che consentirebbe a Leao quasi di azzerare il suo debito con lo Sporting. Anche il Manchester City, su regia di Jorge Mendes, ha i radar accesi sulla questione, guardando anche alla possibilità di prendere il giocatore a parametro zero ne 2024, cosa che il Milan vuole scongiurare a tutti i costi”.