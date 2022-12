A Calciomercato.it: «La vicenda è molto grave, il calciatore è stato discriminato dal proprio club. Non ci sono più gli estremi per la sua permanenza».

L’avvocato di Karsdorp: «Ha subito attacchi dai tifosi, la Roma non lo ha tutelato»

La battaglia legale tra la Roma e Karsdorp prosegue. L’avvocato dell’olandese, Salvatore Civale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.it. Ha spiegato la situazione tra il suo assistito e il club giallorosso.

«La vicenda è molto grave, il calciatore è stato discriminato dal proprio club che non ha garantito la sicurezza della persona e dei suoi familiari. Karsdorp ha subito un’aggressione da parte di tifosi della Roma. Ha passato dei momenti non facili e non ci sono più gli estremi per la sua permanenza».

L’accusa alla Roma è quella di mobbing:

«La Roma non ha compiuto azioni lesive nei suoi confronti, ma ha avuto un atteggiamento omissivo della tutela del calciatore. José Mourinho, una figura non nuova a questo tipo di azioni. Quando certe esternazioni arrivano da un personaggio della sua fama si genera un’atmosfera ostile attorno al calciatore».

Il legale continua:

«È intervenuto il sindacato mondiale dei calciatori e c’è un procedimento in corso. Definire traditore un giocatore è un qualcosa di pesante e la società non ha preso provvedimenti per rasserenare gli animi. Karsdorp andava tutelato, ma il club non lo ha fatto».

La Fifpro, sindacato dei calciatori, aveva dichiarato, sulla questione:

«La Fifpro condanna fermamente il trattamento riservato dall’As Roma nei confronti di Rick Karsdorp, che nelle ultime settimane è stato vittima di una campagna di mobbing. Karsdorp è stato accusato pubblicamente di essere un “traditore”, un termine offensivo e infondato quel club la direzione non è riuscita a rivolgersi o a scusarsi, e i fan hanno ripetutamente usato per confrontarsi con lui e la sua famiglia. Inoltre, gli è stato sottoposto un procedimento disciplinare ingiustificato».