La presenza di Agnelli alla Continassa testimonia che il progetto Juve non si ferma

Andrea Agnelli non è più il presidente della Juve dopo le dimissioni presentate a seguito delle indagini della Procura nei suoi confronti, eppure alla Continassa si respira aria di normalità, con Agnelli presente a bordo campo in questi giorni per seguire gli allenamenti. Un messaggio chiaro che non è saputo inosservato, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport.

È chiaro che la dimissione di Agnelli fosse inevitabile e che ha sicuramente salvato la Juve, ma il tutto non ha turbato l’ambiente Juve, che era l’obiettivo primario di Elkann e Agnelli. La priorità per i bianconeri è risollevare questa stagione e inseguire gli obiettivi stagionali, ovvero corsa scudetto, Coppa Italia e riscatto in Europa League. Proprio per questo, continua la Gazzetta, la presenza di Agnelli a bordo campo ha un triplice significato