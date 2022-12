La flop 11 del Mondiale: Cr7 e De Bruyne deludono

Tra le nazionali più deludenti in questa edizione ci sono Germania, Serbia, Danimarca e Belgio eliminate addirittura nella fase a gironi.

Il Mondiale in Qatar è terminato con la vittoria dell’Argentina trascinata da Leo Messi, ovviamente premiato come miglior giocatore del torneo. Tra le nazionali più deludenti in questa edizione ci sono Germania, Serbia, Danimarca e Belgio eliminate addirittura nella fase a gironi. Di seguito La flop 11 di questo Mondiale in Qatar:

Portiere: Diogo Costa (Portogallo)

Come portiere troviamo il portoghese Diogo Costa suo malgrado “protagonista”, con l’uscita fuori tempo che ha portato al gol decisivo di En-Nesyri. Il portiere del Porto aveva già rischiato con un gravissimo errore nella partita contro il Ghana.

Difensori: Sule, Veljkovic, Castagne.

Il trio difensivo è composta da Sule che è stato il difensore tedesco più in difficoltà: nonostante ciò ha giocato tutte e tre le partite del girone E dove la Germania si è posizionata terza.

Come centrale dei tre di difesa abbiamo Veljkovic uno dei protagonisti della disfatta serba contro il Camerun. Sostituito contro Camerun e Svizzera.

Per ultimo il terzino sinistro Castagne autore di un Mondiale anonimo così come la maggior parte dei giocatori del Belgio. Il difensore del Leicester è abituato a spingere molto ma non ha mai impensierito gli avversari, con una nazionale belga che incredibilmente ha chiuso il Mondiale con una sola rete segnata.

Centrocampisti: Muller, De Bruyne, Valverde, Maehle

Il classe ’89 tedesco Muller ha disputato un Mondiale da fantasma, decisamente al di sotto rispetto alla aspettative ed è complice anche la prematura uscita della Germania da questo Mondiale.

Mediana composta dal giocatore belga più forte, Kevin De Bruyne. Il giocatore del City ha mostrato la peggior versione di sè terminando un torneo senza gol e senza assist, statistica clamorosa per uno come lui.

Altro centrocampista di livello mondiale ad aver deluso è Valverde. Il giocatore del Real Madrid non ha inciso per nulla nelle tre partite del girone contribuendo all’eliminazione dell’Uruguay.

Ultimo centrocampista inserito nella catena di destra è Joakim Maehle, l’esterno atalantino paga la scarsa capacità offensiva della Danimarca, capace di segnare un solo gol nelle tre partite del girone.

Attaccanti: Lukaku, Nunez, Cristiano Ronaldo.

Lukaku ha avuto poco spazio anche a causa dell’infortunio, ma le occasioni fallite contro la Croazia sono state troppo grandi e decisive per non inserirlo in questa flop 11.

Nunez è rimasto a secco con l’Uruguay che ha realizzato solamente due gol contro il Ghana. Sarà molto probabilnente il futuro della nazionale sudamericana, ma in questo primo Mondiale da titolare ha deluso.

Infine, il Portogallo, anzi Ronaldo: era all’ultima recita, ha fatto parlare di sé più fuori che dentro il campo. Quando è stato chiamato in causa, come nella fase cruciale del match contro il Marocco, non è riuscito a graffiare. Il canto del cigno dei cinque volte Pallone d’Oro.