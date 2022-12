Kvaratskhelia, il piano del Napoli per riportarlo al top con l’Inter (Gazzetta)

Ha cominciato la stagione senza riposare, a giugno ha giocato. E ha avuto la lombalgia. Novembre è stato il suo vero mese di vacanza

Kvaratskhelia, la Gazzetta dedica una pagina al piano di recupero del Napoli per lui. Ne scrive Maurizio Nicita.

Lo spaccapartite. Ecco cosa è stato per il Napoli Khvicha Kvaratskhelia nei primi tre mesi in maglia azzurra. E sul fatto che il georgiano sia stato il miglior giocatore di questo campionato non c’è dubbio: è condiviso dai maggiori osservatori ed esperti.

E allora il punto è riportarlo allo stesso livello entro quindici giorni, cioè il 4 gennaio a San Siro contro l’Inter.

Al Napoli hanno valutato ogni cosa, per preservare i muscoli dei propri giocatori. In particolare con Kvara, per un fattore non secondario. Il ragazzo ha cominciato la nuova stagione in Italia senza praticamente riposare. A inizio luglio era già a Dimaro, nel ritiro trentino del Napoli, dopo aver giocato fino a giugno. A dire il vero la Dinamo Baturi non lo ha schierato nelle partite di campionato estive per preservare il giocatore, già venduto. Ma Khvicha ha continuato ad allenarsi e ha giocato nello stesso mese di giugno ben quattro partite con la nazionale, segnando altri tre gol. Dunque è come se in novembre il georgiano abbia fatto il suo mese vero di riposo annuale, tra l’altro costretto dalla lombalgia a fermarsi e doversi curare allo stesso tempo.