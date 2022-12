Kvaratskhelia è tornato, l’infortunio è solo un ricordo

Si può finalmente tirare un sospiro di sollievo, il Napoli ha postato una foto di una rovesciata dell’attaccante georgiano dal ritiro in Turchia

Avevano preoccupato e non poco le condizioni di Kvaratskhelia. L’attaccante del Napoli era afflitto da una lombalgia acuta dagli inizi di novembre che lo aveva costretto a non disputare le ultime tre partite di campionato e le gare con la sua Nazionale.

La terapia di recupero condotta in Georgia, sotto controllo dell’equipe medica del Napoli, ha però dato i suoi frutti e Kvara è tornato, come evidenzia il tweet del club azzurro che lo ritrae mentre si allena nel ritiro in Turchia in campo in una bellissima rovesciata